Россияне массово признались в ожидании открытия границ

Россияне массово признались, что ждут открытия границ популярных пляжных стран и планируют провести свой летний отпуск за рубежом. Об этом стало известно из результатов опроса портала Tourdom.ru, который был размещен в Telegram-канале портала.

Так, большинство подписчиков канала (42 процента) ответили, что надеются на скорый запуск чартеров в Турцию, Египет и Грецию и планируют провести свой отпуск за границей летом или осенью.

При этом около 25 процентов опрошенных считают, что возобновление в текущем сезоне авиасообщения с популярными пляжными направлениями маловероятно, еще 11 процентов — абсолютно не верят в это. Среди них семь процентов уже запланировали свой отпуск на даче, а четыре процента переориентировались на отечественные курорты. Менее одного процента и вовсе не ждут открытия границ и предпочитают отдыхать на юге России.

Кроме того, четыре процента участников опроса признались, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения уже успели побывать на заграничных курортах. Также некоторые подписчики заявили, что все равно проведут отпуск не в России — будут добираться до желанных направлений с пересадками.

Ранее в июне россияне рассказали о планируемых тратах на отпуск. Среди полутора тысяч опрошенных большинство (32 процента) рассказали, что собираются потратить на отпуск от 20 до 40 тысяч рублей. Чуть меньше (29 процентов) — от 40 до 60 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 11 процентов — от 60 до 80 тысяч рублей.