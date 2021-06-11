Россияне массово захотели улететь за границу по трем пляжным направлениям — в лидерах оказались Греция, Мальдивы и Хорватия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Ostrovok, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что каждый пятый отечественный путешественник предпочел бы провести отпуск на курортах Греции — за такой вариант проголосовал 21 процент респондентов. На втором месте по популярности ответов оказались Мальдивы — 18 процентов голосов, а на третьем — Хорватия (14 процентов).

Меньше туристов проголосовали за зарубежные страны, не имеющие выхода к морю — так, среди них оказались Армения (9 процентов) и Сербия (8).

При этом 30 процентов опрошенных признались, что вообще не планируют поездки за рубеж, пока условия пересечения границ не станут проще.

Ранее в июне россияне признались, что ждут открытия границ популярных пляжных стран и планируют провести летний отпуск за рубежом. Так, большинство опрошенных (42 процента) ответили, что надеются на скорый запуск чартеров в Турцию, Египет и Грецию.