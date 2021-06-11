Россиянам назвали самые дешевые направления июня до 30 тысяч рублей

Самыми дешевыми путевками на море в конце июня оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу. Варианты бюджетных направлений первого месяца лета назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Эксперты проанализировали среднюю стоимость десятидневного тура для двоих туристов, включая питание, с отправлением из Москвы в последних числах июня. Так, самые бюджетные путевки предлагают крымские курорты — от 28,6 тысячи рублей на двоих, размещение на базе завтраков.

На втором месте Сочи — там провести десятидневный отпуск в конце июня с питанием «полный пансион» можно за 30,5 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется отдых на курортах Анапы — в 35,3 тысячи рублей. Отмечалось, что в среднем цены по всем отечественным направлениям выросли от одного до десяти процентов по сравнению с серединой первого месяца лета.

Специалисты также подчеркнули динамическое ценообразование на российских курортах — по их словам, бюджетные варианты быстро раскупаются, а всего свободных мест на июнь осталось около 25 процентов.

Стоимость отдыха на зарубежных направлениях выходит дороже в 2-5 раз. Например, отправиться в Абхазию в конце июня по путевке «полный пансион» можно за 40,1 тысячи рублей. Отпуск с питанием «только завтраки» на греческих курортах обойдется примерно в 90 тысяч рублей, в ОАЭ — в 103 тысячи рублей, на Кипре — в 129 тысяч рублей, на Мальдивах — в 152 тысячи рублей.

Ранее, в мае, россиянам назвали самый выгодный месяц для поездки на черноморские курорты. Так, самым бюджетным периодом для пляжного отдыха стал первый месяц лета — июнь. При этом уточнялось, что наименее привлекательным в плане расходов месяцем будет август — туры в среднем подорожают на три-четыре тысячи рублей.