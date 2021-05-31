Назван самый выгодный месяц для поездки на черноморские курорты

Июнь назвали самым выгодным месяцем для отдыха на черноморском побережье России. Об этом вице-президент АТОР и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил на пресс-встрече корреспондентам «Ленты.ру».

Согласно статистике аналитиков, цены за пакетный тур в летнем сезоне со средней продолжительностью девять дней колеблются от 36 тысяч до 53 тысяч рублей.

Так, самым выгодным для поездки на черноморские курорты станет первый месяц лета. В это время тур в Крым обойдется в 42,4 тысячи рублей, стоимость путевки в Сочи составит 36 тысяч рублей, в Анапу — 39,9 тысячи рублей, в Геленджик — 37,4 тысячи рублей. При этом уточняется, что наиболее дорогим месяцем станет август — туры в среднем дороже на три-четыре тысячи рублей.

Кроме того, Уманский высказался и по поводу роста цен на отпуск в 2021 году. «Мы взяли средние чеки по исключительно пакетным турам по основным пляжным направлениям и заметили, что путевки с авиаперелетом по сравнению с показателями 2019 года либо немного дороже, либо вообще такие же по стоимости. Происходит это просто за счет того, что перевозки сейчас дешевле, чем в 2019 году. В итоге говорить о том, что отдых в этом году на побережье подорожал, если человек туда летит, а не едет на машине, просто несправедливо», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о государственном кешбэке и возврате 20 процентов средств за пакетные туры при соблюдении всех условий программы.

Ранее россияне рассказали о главных недостатках отдыха внутри страны. Так, большинство опрошенных (63 процента) считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожиданиям.