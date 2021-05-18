Россияне рассказали о главных недостатках отдыха внутри страны

Российские туристы сравнили отдых за рубежом и внутри страны и назвали главные недостатки отечественных курортов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, согласно данным опроса, большинство (63 процента) считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожиданиям. В то же время восемь процентов путешественников смущает недружелюбное общение не только персонала, но и других отдыхающих.

Кроме того, семь процентов респондентов выделили отсутствие хорошей инфраструктуры. А по полтора процента отметили загрязненную окружающую среду, низкое качество еды и большое количество людей.

Также аналитики отметили, что два процента населения не устраивает в российском отдыхе абсолютно все, а у 67 процентов россиян сложилось мнение, что за последние 10 лет отдых в стране стал более комфортным.

При этом, когда поездки по большинству заграничных направлений вновь станут доступными, только 32 процента выберут путешествия по России. Остальные 68 процентов предпочтут отправиться за рубеж.

Ранее в мае российский турист, отдыхавший в Сочи, отправился на местный рынок и возмутился «космическими ценами» на представленные на прилавках продукты. На кадрах видно, как мужчина интересуется у продавщицы стоимостью каждого продукта, расположенного на витрине. Турист выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а одна вобла — 100 рублей.