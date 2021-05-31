Россияне массово поехали на поездах в несколько городов внутри страны

Россияне массово отправились путешествовать по нескольким направлениям внутри страны этой весной. О самых популярных городах для отправлений поездом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Весной для путешествий на поезде отечественные туристы наиболее часто выбирали маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Средний чек направления за два года не изменился (2895 рублей), а доля путешествий между самыми крупными городами России составила 12 процентов от общего числа поездок.

Второе место по популярности заняло направление Москва — Нижний Новгород со средней стоимостью билета 1643 рублей, на третьем месте расположился маршрут Сочи — Краснодар (761 рубль).

Кроме того, в десятку самых востребованных железнодорожных направлений вошли маршруты из Москвы в Брянск, Казань, Ярославль, Тулу, Владимир, Воронеж и Рязань.

Специалисты также отметили, что, согласно предоставленным данным, средний чек за поездку по стране на поезде составил около двух тысяч рублей в одну сторону, что на пять процентов больше, чем весной допандемийного 2019 года.

Ранее в мае россияне назвали самые популярные направления для летнего отдыха. Так, российские путешественники этим летом больше всего хотят побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции.