Россиянка съездила на бюджетный черноморский курорт и разочаровалась

Россиянка съездила на бюджетный черноморский курорт в Сукко, популярный среди семейных пар с детьми, и разочаровалась. О впечатлениях туристки рассказала ее подруга, которая также поделилась своим мнением об отдыхе под Анапой — отзывы опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога отметила, что ее подруга не изучила информацию о курорте и понадеялась на «комфортный» отдых. Девушка посчитала, что Сукко — обычный поселок, где можно провести бюджетный отпуск на море. Тем не менее туристка столкнулась с большим количеством детей и отсутствием выбора для развлечений.

«Все мы конечно разные, я ее не сужу, но для себя сделала определенные выводы», — прокомментировала отзыв подруги блогер.

Как объяснила владелица канала, Сукко считается одним из самых живописных курортов Краснодарского края. К тому же, из-за низких цен, чистого моря и удобного пляжа отдых в этом поселке привлекает семейные пары с детьми. Здесь же построен всероссийский Детский центр «Смена» и множество пансионатов.

«Моя знакомая допустила ошибку, посчитав, что здесь отдыхающих с детьми, как и везде», — заключила россиянка.

Путешественница добавила, что отдыхала в Сукко в мае 2021 года и осталась довольна поездкой. Так, она рассказала, что курорт «по карману семье с достатком даже чуть ниже среднего» — обед в столовой для троих человек обошелся ей в 600 рублей, а море она оценила как «гораздо чище, чем в Анапе».

Ранее в мае россияне повально заинтересовались отдыхом в трех городах на Черном море. Согласно данным опроса, в топ курортов вошли Севастополь, Сочи и Анапа. В десятку популярных направлений также попали Санкт-Петербург, Калининград, Геленджик и Краснодар.