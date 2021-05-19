Дельфины подплыли к людям у берегов Анапы и удивили пользователей сети

Отдыхающие в Анапе российские туристы заметили подплывших к берегу дельфинов и сняли их на видео. Произошедшее удивило пользователей сети, ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте, освещающем новости Краснодарского края.

На размещенных кадрах видно, как пара млекопитающих плавает среди посетителей пляжа в мелководье. Один из них приближается к женщине и практически дает себя потрогать.

«Это просто настоящий дельфинарий в дикой природе! Если очень повезет, дельфинов в Анапе даже можно потрогать руками», — говорится в подписи к публикации.

Произошедшее обрадовало пользователей сети и они начали восторгаться животными. «Какие они классные, даже через экран восторг», «Погладить дельфина к большой удаче! Увидеть — тоже! Примета такая!», «И в дельфинарий ходить не надо! Бесплатное шоу», «Круто!», «Вот именно так и должны выглядеть дельфинарии!», — комментировали россияне ролик.