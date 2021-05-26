В России изменят концепцию вагонов-ресторанов

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания откажется от вагонов-ресторанов в большинстве составов и оставит их только в туристических и фирменных поездах, передает ТАСС.

Белозеров объяснил, что вагон-ресторан ассоциируется с чем-то дорогостоящим, поэтому его следует оставить только в определенных поездах — фирменных и туристических. По его мнению, вагоны-рестораны также нужно переименовать. Например, понятие «кафе» и «бистро» более уместны, считает глава РЖД. Он добавил, что вкусовые предпочтения пассажиров зависят от конкретного маршрута, длительности пути — эти и другие нюансы компания учтет при создании концепции питания в обновленных вагонах-ресторанах.

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Кроме того, в компании планируют ввести различные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне. «Это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор, затем разогрели и применили», — подчеркнул Белозеров. В качестве примера он привел бургеры, которые любит сам. Линейка быстрого питания уже тестируется в поездах по нескольким направлениям, заключил Белозеров.

Ранее россияне раскрыли главные проблемы питания в отечественных поездах. Многие пассажиры жаловались на качество еды, которая была включена в цену билета. Некоторые путешественники также отмечали, что ужин или завтрак, который они заказывали заранее, приносили с большой задержкой, а некоторым не понравился вкус продуктов.