Россиянам назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне. Туроператоры рассказали «Известиям», во сколько обойдутся туры на двоих на неделю с перелетом и проживанием.

В пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что относительно дешево отдохнуть несмотря на высокий спрос можно в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Крыму и Анапе.

«Цены на туры с перелетом и проживанием на двоих стартуют от 15–17,5 тысячи рублей за неделю. В основном за эти деньги продаются гостевые дома категории одна звезда без питания, но кое-где можно найти и дешевые "трешки" — например, в Сочи и Калининграде. При этом в том же Сочи у нас и самые дорогие объекты размещения. Разброс цен большой», — пояснили в компании.

По данным компании, средний чек за отель с тремя звездами с завтраком в Сочи — 25 тысяч рублей, в Калининграде — 25,5 тысячи. При этом можно найти недельный тур в Крым за 17,2 тысячи в отеле «с одной звездой» и за 22,6 тысячи — с тремя звездами. В такую же сумму можно уложиться, отдыхая неделю в «трешке» с завтраками в Анапе.

В пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что отели на морских курортах заполнены уже практически под завязку. Там рассказали, что самые дешевые варианты в июне можно найти в Махачкале, где стоимость проживания в гостевом доме — семь тысяч рублей в неделю на двоих. Далее в списке Санкт-Петербург (8,4 тысячи рублей на двоих за неделю) и Новороссийск (9,4 тысячи). В Анапе и Сочи «две звезды» с завтраком обойдутся в 11,2 тысячи рублей за неделю.

Ранее в мае россияне раскрыли планы на отпуск. Большинство участников опроса (86 процентов) заявили, что проведут отпуск в России. Так, граждане намерены отдохнуть в Москве или Московской области (14 процентов респондентов), в Крыму (12 процентов) в Санкт-Петербурге ( 7 процентов), в Анапе (5 процентов), в Краснодаре (4 процента) и в Геленджике (2 процента).