Поехавшие на отдых в Абхазию россияне рассказали о пытках в местной полиции

Российские туристы, поехавшие отдыхать в Абхазию в апреле, рассказали о пытках, которые им пришлось пережить после задержания местной полицией. Их слова приводит «Медиазона».

Так, согласно информации источника, трое петербуржцев — 28-летний Артем Русских, его 30-летняя супруга Дарья Морозова и их 26-летняя подруга Полина Салмина — сперва прилетели в Адлер, а затем отправились в гостиницу в Гагре. На следующий день туристы решили прогуляться к горе Мамдзышху, а затем зашли на кладбище с развалинами храма святого Георгия. При этом, как рассказали россияне, Русских остался ждать спутниц возле входа, а затем они разминулись, и петербуржец вернулся к дороге.

Спустя пять минут рядом с мужчиной остановился автомобиль с сотрудниками уголовного розыска Абхазии. Они потребовали у путешественника паспорт и попросили объяснить, зачем он приехал в страну, а затем посадили в машину и повезли в отделение. По дороге, как заявил турист, сотрудники правоохранительных органов требовали ввести пароль от телефона и, заполучив его, начали искать в переписках слова «курить» и «наркотики».

После этого Русских привезли в УВД по Гагрскому району и проверили вещи, а затем посадили в клетку, где он провел несколько часов. Пока мужчина находился в отделении, его жена и подруга пришли в это же место, отыскав его по геолокации. В 11 вечера туриста выпустили, но спустя несколько минут снова задержали, объяснив, что нужно подписать еще одну бумагу.

В отделении туриста повели в отдельную комнату и начали допрос, а затем повезли его в гостиницу на обыск вещей. В это время девушек допрашивали в соседнем здании. «Он фонариком от телефона светил в глаза, приговаривая, что их нужно видеть, чтобы понимать, говорим мы правду или врем. На мой рассказ о кладбище он сильно удивился — по его мнению, там ходят только бомжи или наркоманы», — поделилась Морозова.

Когда Русских вернулся с обыска, его повели в другой кабинет. Мужчина рассказал, что там его начали обвинять в распространении наркотиков, а после того, как он не согласился, поставили лицом к стене и начали бить по почкам. После этого, как вспоминает петербуржец, на него надели наручники, посадили в машину и вывезли на небольшой пустырь.

По его словам, там сотрудники УВД угрожали ему пистолетом, били, душили проводом и всячески издевались над ним. «Я умолял их прекратить, я уже не мог переносить это все… Вспомнил, что они мне еще до этого угрожали, что если не признаюсь, то наркотики у меня все равно найдутся и меня закроют здесь на 10-20 лет, и я стал кричать: "Подкиньте мне наркотики, пожалуйста! Подкиньте, только прекратите, умоляю!"» — уточнил Русских.

Через некоторое время мужчины, избивавшие его, затихли и начали обсуждать что-то на абхазском, а затем посадили мужчину в автомобиль и увезли в отделение, где продолжили угрожать пистолетом. В итоге к шести утра Русских отпустили — путешественника и его спутниц вывезли к КПП на границе, посоветовав больше не возвращаться в Абхазию.

На маршрутке россияне добрались до Адлера, а на следующий день поехали в больницу в Сочи, где врачи зафиксировали у Русских перелом трех ребер с правой стороны, повреждение правой почки, множественные ушибы, ссадины, гематомы на лице и другие травмы.

Позже МВД Абхазии не подтвердили информацию о пытках российского туриста. В пресс-службе ведомства заявили, что Русских доставляли в УВД по Гагрскому району, чтобы установить личность, поскольку мужчина находился «вне зоны туристического отдыха и общепринятых маршрутов».

Ранее в мае другой россиянин, отдыхавший в Абхазии, рассказал об опасностях, которые поджидают неподготовленных туристов. Так, во время путешествия по стране мужчина пообщался с гидами и местными жителями, которые порекомендовали ему быть внимательным на рынках и «держать ухо востро», чтобы избежать обмана.