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Россияне раскрыли планы на отпуск

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Большинство россиян этим летом планируют отправиться в отпуск в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

В опросе участвовали несколько тысяч жителей России. Более половины из них (54 процента) заявили, что не собираются в отпуск этим летом. Около четверти опрошенных (26 процентов) отправятся в отпуск в июне. Еще 35 процентов респондентов планируют отправиться отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска оказался август — на него строят планы 39 процентов россиян.

Большинство участников опроса (86 процентов) заявили, что проведут отпуск в России. Так, граждане намерены отдохнуть в Москве или Московской области (14 процентов респондентов), в Крыму (12 процентов) в Санкт-Петербурге ( 7 процентов), в Анапе (5 процентов), в Краснодаре (4 процента) и в Геленджике (2 процента).

Ранее сообщалось, что траты россиян на отпуск внутри страны выросли почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. «В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897 процентов к аналогичному периоду 2020 года и на 15 процентов превысил показатели того же периода 2019 года», — отметили аналитики Qiwi Business.

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