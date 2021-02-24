Россияне рассказали о своих расходах на путешествия

Онлайн-сервис «Туту.ру» провел исследование и выяснил, сколько россияне тратят на путешествия. В опросе приняли участие 1,2 тысячи жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что чаще всего путешественники укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей — это средние траты 38 процентов опрошенных. Менее 20 тысяч рублей в поездках расходует каждый пятый турист. Такая же доля россиян готова платить от 50 до 90 тысяч рублей.

По данным исследования, бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на тур закладывают 11 процентов респондентов. Около 10 процентов — тратят на поездку более 120 тысяч рублей.

Отмечается, что основная статья расходов во время тура приходится на транспорт. Четверть бюджета в отпуске уходит на оплату билетов или бензин и аренду машины. Почти четверть суммы путешественники тратят на питание, 22 процента — на проживание, 20 процентов — на досуг.

Ранее эксперты определили самые главные направления для отдыха российских туристов, которые они выбирали в период пандемии коронавируса в 2020 году. Первенство в числе наиболее популярных зарубежных маршрутов сохранила за собой Турция. Также специалисты отметили востребованность Танзании.