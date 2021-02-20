Россияне резко заинтересовались авиабилетами по трем маршрутам

Российский рынок авиаперевозок по внутренним направлениям начал постепенно восстанавливаться. О маршрутах, популярных среди российских туристов в первом квартале 2021 года, говорится в результатах исследования онлайн-сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики сервиса отмечают, что больше всего россияне заинтересовались тремя маршрутами — из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Замыкают пятерку лидеров перелеты из столицы в Краснодар и Минеральные Воды. Также популярными стали бронирования авиабилетов из Москвы в Екатеринбург, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфу.

Сообщается, что с прошлого года спрос по всем десяти маршрутам резко вырос более чем на треть, за исключением рейса из Москвы в Краснодар — рост примерно на 10 процентов. Лидерами признаны направления Москва — Калининград, Москва — Симферополь и Москва — Екатеринбург — в этом году по ним на 60 процентов бронирований больше.

Как заявили эксперты, в январе число бронирований авиабилетов по России выросло более чем на 20 процентов по отношению к показателям прошлого года и более чем на 40 процентов к периоду 2019 года. «Мы предполагаем, что объем перевозок будет постепенно расти при условии, что не будут вводиться повторные ограничения или локдауны в регионах», — прокомментировала ситуацию представительница сервиса Ольга Епихина.

«Еще больший рост спроса мы ждем с открытием границ или с наступлением летнего сезона. Если границы не откроют, то те же Сочи и Крым в этом году будут снова очень популярны, как было в прошлом году», — добавила она.

Ранее в феврале сообщалось о данных опроса, выявившего веские причины, по которым российские туристы отказываются от дополнительного отпуска в период между официальными выходными и государственными праздниками. Так, большинство путешественников отказываются продлевать свои каникулы из-за повышенных цен на билеты и отели в такие периоды.