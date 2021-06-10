На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»

Украинские пограничники отказываются пускать на территорию страны иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу республики.

По данным ведомства, за последние несколько дней в страну попытались въехать граждане других государств, предъявляя на границе сертификат о вакцинации российским препаратом. «Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие люди, равно как и непривитые, могут попасть в страну только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов. За последний месяц власти зафиксировали снижение числа заболевших, что позволило отменить ряд введенных ранее санитарных ограничений.