На Украине пообещали ослабить карантин в летний период

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабить введенные из-за коронавируса карантинные ограничения на летний период. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, за более чем год пандемии у граждан страны накопилась «карантинная усталость», поэтому в условиях стабилизации эпидемиологической обстановки власти могут «сделать определенные послабления». «Нет такой вспышки, такой масштабной, поэтому мы говорим о золотой середине — способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами», — сказал министр.

Ляшко был назначен на пост главы украинского Минздрава 20 мая. Его предшественника Максима Степанова Верховная Рада сместила с должности за провал кампании по вакцинации граждан. Первым обещанием нового главы ведомства было привить от инфекции пять миллионов украинцев до начала осени.

24 мая стало известно, что около половины регионов страны приостановили иммунизацию жителей. Причины такого решения озвучены не были, несмотря на нахождение в очереди на вакцинацию около полумиллиона человек. По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились более 2,2 миллиона человек.