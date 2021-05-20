Верховная Рада назначила нового министра здравоохранения

Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко новым министром здравоохранения вместо отправленного в отставку Максима Степанова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кандидатуру Ляшко поддержали 262 из 450 депутатов. Представление о его назначении инициировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать», — заявил на заседании избранный министр.

Он добавил, что для этой цели Украине необходимо наладить собственное производство вакцин, предложить стойкий государственный заказ на препараты, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить ими всех желающих до конца года. «К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний», — отметил Ляшко.

Максима Степанова Верховная Рада сместила с поста 18 мая. Официальным поводом стала провальная кампания по иммунизации граждан. В свою очередь, издание «Страна.ua» сообщало о давлении на министра со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Источники издания утверждали, что увольнение Степанова было продиктовано желанием главы государства и начальника его офиса Андрея Ермака видеть на постах в кабинете министров «своих людей», в том числе Ляшко.