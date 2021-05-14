От министра здравоохранения Украины потребовали отставки

На министра здравоохранения Украины Максима Степанова оказывают давление с целью добиться его отставки. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к команде президента Владимира Зеленского.

По их данным, глава минздрава, несмотря на требования, писать заявление об увольнении по собственному желанию отказывается, рассчитывая получить поддержку группы депутатов Верховной Рады на внеочередном заседании 18 мая.

В свою очередь, Telegram-канал «Политика Страны» утверждает, что решение об отставке Степанова продиктовано желанием главы государства и начальника его офиса Андрея Ермака видеть на постах в кабинете министров «своих людей». Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

14 мая заявление об отставке по собственному желанию подали в Верховную Раду министр развития экономики Украины Игорь Петрашко и министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий. Вопрос об их отставке будет рассмотрен на заседании фракции «Слуга народа» 17 мая, а через сутки это решение должен будет утвердить парламент.