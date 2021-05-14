Два украинских министра подали в отставку

Министр развития экономики Украины Игорь Петрашко и министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий подали в Верховную Раду заявления об отставке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина.

Она пояснила, что покинуть свои посты министры решили по собственному желанию. Вопрос об их отставке будет рассмотрен на заседании фракции 17 мая, а через сутки это решение должен будет утвердить парламент.

«О том, что министерское кресло под министром инфраструктуры качается, поговаривали давно», — добавила Гришина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против 111 иностранцев, которых спецслужбы страны считают криминальными авторитетами. Он отметил, что это решение, вероятно, «вызовет сердечные приступы у лиц», которые годами действовали против Украины и ее граждан.