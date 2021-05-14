СБУ обвинила бывшего депутата Рады в обстреле телеканала

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко в организации обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомета в июле 2019 года. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ утверждает, что Семенченко устроил обстрел во время избирательной кампании в парламент, и «этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне» против Украины.

Для совершения преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования. Сначала он планировал купить автомобиль, заложить в него взрывчатку, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать. Затем здание решили обстрелять из противотанкового гранатомета.

Семенченко и соучастникам сообщили о подозрении по статье «Террористический акт», решается вопрос о мере пресечения.

В марте СБУ заявила, что бывшие депутаты Семенченко и Евгений Шевченко организовали незаконную частную военную компанию, ввозили из России военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления и продавали их госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. У ЧВК была собственная база в Киевской области, часть наемников тренировалась за рубежом.