Украина продлила санкции против российских граждан и компаний

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие санкций в отношении ряда российских граждан и компаний, сообщает ТАСС.

Как заявил секретарь ведомства Алексей Данилов по итогам заседания, срок действия некоторых ограничений против указанных лиц истекал в конце мая. Других подробностей относительно решения Совета чиновник не сообщил.

Решение о введении санкций против пяти граждан России СНБО принял в середине февраля. В него вошли Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский наложил ограничения на деятельность 79 юридических лиц, в том числе из России. В санкционном списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка» и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.

Основанием для введения ограничений стала борьба с контрабандой. По данным СНБО, бюджет Украины недополучил около 300 миллиардов гривен из-за действий «злоумышленников».