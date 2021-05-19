На Украине пообещали вакцинировать пять миллионов человек до осени

Кандидат на должность министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал обеспечить вакцинацию от коронавируса еще как минимум пяти миллионов человек до начала осени. Об этом сообщает УНИАН.

Свое заявление Ляшко сделал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, который в дальнейшем может представить его кандидатуру на утверждение всех членов парламента. «Я даю обещание — в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 миллионов украинцев», — сказал доктор.

В ответ на его реплику депутаты намекнули, что не стоит давать невыполнимых обещаний. Ляшко тут же поспешил оправдаться и заявил, что оговорился, так как речь шла о 10 миллионах вакцин, а не граждан — по две дозы на человека. На вопрос депутатов, что будет, если он не выполнит и этого обещания, врач не ответил.

Предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова Верховная Рада сместила с поста 18 мая. Официальным поводом стала провальная кампания по иммунизации граждан от коронавируса. В свою очередь, издание «Страна.ua» сообщало о давлении на министра со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Источники издания утверждали, что увольнение Степанова было продиктовано желанием главы государства и начальника его офиса Андрея Ермака видеть на постах в кабинете министров «своих людей», в том числе Ляшко.