Украинского министра здравоохранения уволили за провал с вакцинацией

Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения Максима Степанова, сообщает ТАСС.

Постановление о снятии Степанова с должности во вторник, 18 мая, депутаты поддержали большинством голосов. Инициатором увольнения стал премьер-министр страны Денис Шмыгаль — 14 мая он направил в Раду соответствующее представление.

Причиной стал провал по вакцинации украинцев от коронавируса. Шмыгаль публично упрекнул Степанова в неудовлетворительных темпах вакцинации и «чрезвычайно медленном» прогрессе по поставкам вакцин, а также постоянном переносе сроков поставок. На данный момент в страну попали только 2,3 миллиона доз. «Это тяжело назвать эффективной работой министра», — заявил премьер Украины.

Степанов был министром здравоохранения с 30 марта 2020 года. Ранее он два года работал главой Одесской областной государственной администрации.