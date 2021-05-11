На Украине выявили наименьшее за три месяца число зараженных коронавирусом

На Украине за последние сутки выявили наименьшее за три месяца число людей, зараженных коронавирусом. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает портал «Гордон».

За сутки обнаружены 2208 новых случаев COVID-19. Это наименьший показатель с 7 февраля — тогда был выявлен 2141 зараженный.

Среди заболевших за последние сутки — 89 детей и 34 медработника, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Умерли 119 пациентов. Больше всего новых инфицированных обнаружено в Донецкой и Харьковской областях.

Всего с начала пандемии коронавируса на Украине подтвердили более 2,1 миллиона случаев COVID-19. Скончались более 46 тысяч зараженных, выздоровели 1,7 миллиона человек.

7 мая Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны эпидемии.