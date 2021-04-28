Украинку парализовало после прививки от коронавируса

В Киеве украинка оказалась парализована на третий день после прививки от коронавируса препаратом CoviShield. Сообщение об этом распространил телеканал ТСН.

По данным персонала больницы, куда госпитализировали 53-летнюю женщину, первые побочные эффекты проявились у нее на второй день после вакцинации: поднялась высокая температура, начались судороги. На следующий день женщина перестала чувствовать тело ниже рук.

Врачи диагностировали украинке миелит — воспаление спинного мозга. Эта болезнь провоцируется особой инфекцией, однако ни в крови, ни в лимфе пациентки ее не нашли. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», — заявил в интервью телеканалу заведующий отделом нейроинфекций Киевского института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Отмечается, что всего в мире насчитывается не более ста случаев наступления паралича после вакцинации. Причины такого побочного эффекта до конца не изучены. Окончательное заключение состоянию киевлянки даст медицинская комиссия. Если связь между инъекцией CoviShield и заболеванием будет выявлена, женщина получит от государства компенсацию.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более двух миллионов человек, скончались почти 44 тысячи пациентов. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. На ее последствия, проявленные в побочных эффектах, пожаловались более одной тысячи украинцев. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии в республике был продлен до 30 июня.