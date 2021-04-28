Украина получит более миллиона доз вакцины от коронавируса за месяц

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна ожидает получения более миллиона доз вакцины от коронавируса из разных стран в ближайший месяц, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, 30 апреля в страну должна прибыть очередная партия китайской вакцины CoronaVac, ее объем составит около 500 тысяч доз. В середине мая Киев также получит 473 тысячи доз препаратов в рамках механизма COVAX, произведенных по лицензии компании AstraZeneca. Еще полмиллиона доз до начала лета в республику прибудут из США в рамках договора с Pfizer.

«[Препараты] будут использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей старше 60 лет или людей, которые имеют сопутствующие заболевания», — отметил Степанов.

Ранее украинские медики из Ивано-Франковской области испортили несколько сотен доз вакцины от коронавируса Covishield из-за ошибки при расчете дозировки. Специалисты не использовали оставшиеся во флаконах дозы, полагая, что они меньше остальных по объему.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более двух миллионов человек, скончались почти 44 тысячи пациентов. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. На ее последствия, проявленные в побочных эффектах, пожаловались более одной тысячи украинцев. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии в республике был продлен до 30 июня.