Украина получила вторую партию вакцин от коронавируса в рамках COVAX

Украина получила вторую партию вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX в размере более 367 тысяч доз. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

По его словам, все прибывшие препараты произведены по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca в Южной Корее и имеют наименование AstraZeneca-SKBio. Ими планируют вакцинировать граждан старше 65 лет. «Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство», — сказал Ляшко.

Он отметил, что республика в полной мере выполняет свои обязательства в рамках этого механизма, сама обеспечивает равный доступ граждан к препарату из числа приоритетных категорий.

Ранее украинские медики из Ивано-Франковской области испортили несколько сотен доз вакцины от коронавируса Covishield из-за ошибки при расчете дозировки. Специалисты не использовали оставшиеся во флаконах дозы, полагая, что они меньше остальных по объему.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более двух миллионов человек, скончались почти 42 тысячи пациентов. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer и AstraZeneca. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии в республике был продлен до 30 июня.