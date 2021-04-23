Коронавирусом на Украине заразились более двух миллионов человек

Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии, по официальным данным, преодолело отметку в два миллиона. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки в стране было зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19, всего к 23 апреля заболели 2 004 630 человек, выздоровели 1 552 267 пациентов, скончались — 41 700. «В Украине 16 169 человек привито против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 года. 508 046 человек привито от начала прививочной кампании», — написал Степанов.

Отмечается, что сейчас украинские власти фиксируют наибольший прирост заразившихся в Киеве, Киевской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях. Наименьшие темпы распространения инфекции наблюдаются в Закарпатье и Луганской области.

Ранее правительство Украины приняло решение продлить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до 30 июня. До этого дня власти не намерены серьезно ослаблять карантинные ограничения, так как полагают, что третья волна распространения инфекции еще не закончилась. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer и AstraZeneca.