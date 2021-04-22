В Раде пригрозили отправить на фронт нарушившего карантин депутата

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пригрозил отправить на фронт депутата Николая Тищенко, грубо нарушившего правила карантина, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Украина 24».

В сети появились фото и видео с подпольной вечеринки, которую Тищенко устроил в киевском ресторане в честь дня рождения жены. Поступок депутата обсудят на заседании фракции, пообещал Арахамия.

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По словам главы фракции, необходимо, чтобы Тищенко добровольно выплатила максимальный штраф за свое нарушение. «Далее — чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает», — добавил Арахамия.

Он также назвал неприемлемым поступок другого «слуги народа» Евгения Шевченко, который посетил с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как отметил Арахамия, Шевченко не нарушил закон, но «взял на себя абсолютно несвойственную функцию».

«Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти», — заметил он.

В январе сообщалось, что Тищенко отдохнул в одном из самых дорогих отелей ОАЭ.