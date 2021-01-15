Украинский депутат отдохнул в одном из самых дорогих отелей ОАЭ

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко провел новогодние праздники в одном из самых дорогих отелей Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) — Rixos The Palm Dubai. Об этом пишет портал Obozrevatel.

На опубликованных фотографиях видно, как народный избранник проводит отдых на футбольной площадке комплекса вместе с маленьким сыном. По данным издания, стоимость одной ночи в отеле на человека начинается от 980 долларов. Сам депутат пока не комментировал обнародованных снимков.

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Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники в Эквадоре вместе с женой. Политик арендовал яхту стоимостью 350 тысяч долларов в месяц. Между собой семья Порошенко разговаривала на русском языке.

5 января украинская социологическая группа опубликовала результаты опроса о доверии политикам в стране. Из представленных данных следует, что популярность президента Украины Владимира Зеленского достигла рекордно низкого уровня с начала его нахождения у власти — 26,2 процента.