Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей

Бывший украинский президент Петр Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники в Эквадоре. Об этом свидетельствует видео, сделанное в аэропорту города Гуаякиль и опубликованное в Telegram-канале «Карточный офис».

На представленных кадрах видно, как политик делает покупки в эквадорском duty free перед посадкой в самолет. Между собой семья Порошенко разговаривает на русском языке, жена бывшего президента Марина запечатлена с сумкой элитного бренда Louis Vuitton.

По данным канала, новогодние праздники Порошенко провел на Галапагосских островах. Семья отдыхала на яхте, аренда которой стоит около 350 тысяч долларов в месяц. Отмечается, что вместе с бывшим президентом в Эквадоре находились еще восемь человек. Позже политика сумели заснять на видеокамеру в аэропорту Амстердама. Стало известно, что он возвращался на родину первым классом.

Ранее социологический фонд «Демократические инициативы» представил данные опроса украинских граждан о доверии своим политическим лидерам. По результатам исследования, 13,2 процента опрошенных назвали Порошенко неудачником 2020 года, политиком года — 9,2 процента.