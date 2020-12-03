Ветеран АТО поскандалил с Порошенко и обвинил его в госизмене

Ветеран Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и активист Ярослав Гранитный начал перепалку с пятым президентом Украины Петром Порошенко, обвинив его в госизмене. Видеозапись скандала публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

Инцидент произошел на заседании первой сессии новоизбранного Ровенского городского совета 3 декабря. На кадрах видно, как сквозь толпу к экс-президенту подходит Гранитный и здоровается с ним за руку. После этого активист спрашивает: «Вы меня посадили. За что?» В ответ Порошенко заметил, что участник АТО получил по заслугам.

Началась словесная перепалка, в ходе которой Гранитный заявил, что его вина не была доказана. Мужчина назвал Порошенко предателем страны и проклинал его семью за то, что тот «сломал ему жизнь». В свою очередь, бывший глава государства посоветовал оппоненту отправиться в суд и доказать невиновность.

В 2017 году Гранитному предъявили обвинения в сепаратизме и госизмене после организации митинга в Ровно. Мужчина три года провел в СИЗО, а в настоящее время находится под ночным домашним арестом.