Порошенко поверил в мудрость Байдена

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале поздравил кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена с днем рождения.

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По словам Порошенко, он высоко ценит «проницательность и несравненный опыт, энергичность и стратегическое видение» американского политика.

«Украина верит в вашу мудрость и трансатлантическое лидерство в условиях многочисленных вызовов. Оставайтесь непоколебимыми в ваших убеждениях в интересах демократического мирового порядка!» — написал Порошенко.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года тот входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В мае в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Виктора Шокина с поста генерального прокурора. Тот расследовал незаконную деятельность Burisma на Украине.

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