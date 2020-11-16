Бывший генпрокурор Украины выразил опасения из-за возможной мести Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин выразил опасения из-за возможной мести кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена в случае его победы на выборах. Об этом сообщает «Час.News».

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По словам Шокина, политик будет мстить из-за расследования деятельности его сына Хантера Байдена на Украине в составе руководства фирмы Burisma. «Все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения по Байдену», — заявил он.

Шокин также напомнил об отравлении ртутью в сентябре 2019 года в Греции. Он отметил, что подозревает Джо Байдена в причастности к инциденту. «Наблюдая за ним, его выступлениями в СМИ, я все же его боюсь», — добавил бывший генпрокурор Украины.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Виктор Шокин был уволен с поста генерального прокурора Украины в апреле 2016 года после переговоров Джо Байдена с тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.