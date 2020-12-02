Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Офис генерального прокурора Украины возбудил новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом 2 декабря сообщил его адвокат Игорь Головань, передает ТАСС.

По словам защитника, дело касается подписанного в 2016 году закона о назначении руководства учреждений культуры. Тогда в стране «были введены европейские конкурсные процедуры» для отбора кандидатов на эти должности.

Головань назвал уголовное дело попыткой нынешней власти разрушить достижения Украины на европейском пути.

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21 октября стало известно, что офис генпрокурора Украины возбудил дело о подготовке Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013, 2014 и 2020 годах.

В сентябре один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против экс-президента возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита Порошенко считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию — бывший президент является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству он проходит свидетелем. Статус подозреваемого экс-президент получил в деле о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.