Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Офис генерального прокурора Украины возбудил новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом 2 декабря сообщил его адвокат Игорь Головань, передает ТАСС.
По словам защитника, дело касается подписанного в 2016 году закона о назначении руководства учреждений культуры. Тогда в стране «были введены европейские конкурсные процедуры» для отбора кандидатов на эти должности.
Головань назвал уголовное дело попыткой нынешней власти разрушить достижения Украины на европейском пути.
21 октября стало известно, что офис генпрокурора Украины возбудил дело о подготовке Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013, 2014 и 2020 годах.
В сентябре один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против экс-президента возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита Порошенко считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию — бывший президент является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность».
Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству он проходит свидетелем. Статус подозреваемого экс-президент получил в деле о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.