На Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о решении правительства продлить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до 30 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, на этот период сохранятся и все карантинные ограничения, несмотря на то, что ситуация с приростом новых случаев заражения и нагрузки на систему здравоохранения стабилизируется. «Однако это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплению людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что решение о продлении режима ЧС в первую очередь касается органов власти и государственных ведомств, так как они должны находиться в постоянной готовности противодействовать распространению инфекции.

Премьер также призвал граждан соблюдать все предписанные ограничения и проявлять осмотрительность, в особенности на период майских праздников и Пасхи. В эти дни мы призываем людей оставаться дома. «В пятницу (23 апреля) с советом церквей и религиозных организаций мы будем обсуждать ситуацию», — отметил он.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились около двух миллионов человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer и AstraZeneca.