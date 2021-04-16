Украина получила первую партию вакцины Pfizer

Первая партия американской вакцины против коронавируса от компании Pfizer объемом 117 тысяч доз поступила на Украину. Об этом сообщает УНИАН.

Самолеты с грузом приземлились в аэропорту Киева утром в пятницу, 16 апреля. Партия передана республике в рамках глобального механизма COVAX, который занимается распределением вакцин. Отмечается, что препарат будет доставлен во все регионы страны в течение суток, а прививать граждан им начнут уже с 18 апреля.

Всего Украина сможет рассчитывать на поставку более одного миллиона доз Pfizer из США. Большая их часть будет направлена в страну до конца июня.

Ранее о подписании крупного контракта на поставку Pfizer сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это событие важным для всех украинцев и пояснил, что договор не был бы заключен без личного вмешательства главы компании Альберта Бурлы, который пообещал президенту сделать «все возможное и невозможное» для того, чтобы помочь стране.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К началу апреля страна вышла на первое место в Европе по числу новых случаев заболевания.