После вакцинации от коронавируса умер брат бывшего главы СБУ

На Украине после вакцинации от коронавируса умер 42-летний бывший первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк. Об этом сообщает «Страна.ua».
Он оказался братом депутата Верховной Рады и бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
«Сегодня в Хмельнике прощаемся с моим братом Александром Крученюком. В воскресенье, 4 апреля, внезапно и преждевременно оборвалась молодая жизнь. Боль и печаль сжимают сердце. Без отца осталось трое несовершеннолетних детей», — заявил Наливайченко.
За несколько дней до смерти Крученюк сделал прививку от коронавируса.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна победит коронавирус к концу 2021 года. Для этого, по его словам, надо убедить 70 процентов взрослого населения сделать прививку.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании контракта с американской фирмой Pfizer на поставку в страну более 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Число инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 803 998 человек, 35 962 пациента скончались, 1 383 883 человека выздоровели.