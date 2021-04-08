После вакцинации от коронавируса умер брат бывшего главы СБУ

На Украине после вакцинации от коронавируса умер 42-летний бывший первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он оказался братом депутата Верховной Рады и бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

«Сегодня в Хмельнике прощаемся с моим братом Александром Крученюком. В воскресенье, 4 апреля, внезапно и преждевременно оборвалась молодая жизнь. Боль и печаль сжимают сердце. Без отца осталось трое несовершеннолетних детей», — заявил Наливайченко.

За несколько дней до смерти Крученюк сделал прививку от коронавируса.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна победит коронавирус к концу 2021 года. Для этого, по его словам, надо убедить 70 процентов взрослого населения сделать прививку.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании контракта с американской фирмой Pfizer на поставку в страну более 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Число инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 803 998 человек, 35 962 пациента скончались, 1 383 883 человека выздоровели.