Тимошенко потребовала встречи с Зеленским из-за критической ситуации с медициной

Бывшая премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала экстренной встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за критической ситуации, которая сложилась в системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам депутата, ее партия разработала «конкретный план» по спасению украинской медицины, в том числе в сфере оплаты труда. «В парламенте они отчитываются, что все прекрасно, зарплаты высокие, все довольны. Я езжу по стране как раз для того, чтобы понимать реальную картину, и то, что я вижу, — это просто страшно», — сказала Тимошенко.

Политик добавила, что одной из главных проблем в работе украинских больниц и госпиталей стала инициированная Зеленским «разрушительная» реформа здравоохранения, которая привела к сильнейшему недофинансированию всей сферы в целом. Следствием этого она назвала массовый отъезд врачей и медсестер в Польшу, так как на родине их зарплата стремится к минимальной.

Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что система здравоохранения в стране абсолютно не развита, а граждане получают медицинскую помощь вопреки государству. Он заключил, что в республике еще существуют «очаги оказания медицинской помощи», но держатся они исключительно на инициативе медперсонала.

С аналогичным утверждением позже выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он заявил, что в медицинской системе Украины происходит катастрофа, которую власть игнорирует. По последним данным, коронавирусом с начала пандемии на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. К началу апреля страна вышла на первое место в Европе по числу новых случаев заболевания.