Медведчук заявил о катастрофе в украинской медицине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что в медицинской системе страны происходит катастрофа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании, продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает», — отметил Медведчук.

Политик выступал за регистрацию на Украине вакцины «Спутник V», но власти республики отказались от российского препарата.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о подписании с американской корпорацией Pfizer контракта на поставку десяти миллионов доз.