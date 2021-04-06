Украина подписала крупный контракт на поставку вакцины Pfizer

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании с американской корпорацией Pfizer контракта на поставку десяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте политика.

Зеленский назвал день подписания контракта «важным для всей Украины и украинцев». По его словам, заключить соглашение на покупку столь крупной партии препарата было сложно, однако глава компании Альберт Бурла лично согласился пойти навстречу Киеву и пообещал, что сделает «все возможное и невозможное» для доставки вакцины.

Отмечается, что курировать поставку препарата в страну будет лично глава офиса президента Андрей Ермак. Он лично выразил благодарность Бурлу за «поддержку украинского народа в это трудное время». При этом чиновник не назвал ни сроков начала поставок вакцины в страну, ни размера первых партий.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.