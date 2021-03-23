В Раде предложили уволить всех отказавшихся от вакцинации медиков

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил увольнять всех украинских медиков, которые отказались вакцинироваться от коронавируса препаратом Covishield. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, люди, которые отказываются прививаться от инфекции, «не могут считаться врачами», а потому если их уволят, в больницах будут работать только «настоящие врачи». «Что это значит на практике? 80 процентов "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20 процентам», — написал Гурин.

В свою очередь глава партии Александр Корниенко в интервью Telegram-каналу «Политика Страны» заявил, что мнение Гурина является частным и не совпадает с позицией всей фракции. «Это его видение и его дискуссия», — подчеркнул Корниенко.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

При этом министр здравоохранения республики Максим Степанов заявил, что более половины врачей, контактирующих с коронавирусными пациентами, отказались вакцинироваться. Среди рядовых граждан сделать себе прививку от инфекции согласился лишь каждый третий.