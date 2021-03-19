Украина объявила о переходе ко второму этапу вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о переходе страны ко второму этапу вакцинации от коронавируса, пишет «Украинская правда».

По его словам, к настоящему моменту в республике было сделано 92 714 прививок, на втором этапе планируется привить еще 290 тысяч человек. «Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей», — сказал Степанов.

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Он подчеркнул, что в рамках первого этапа иммунизации вакцину получали медики, работающие непосредственно с заболевшими COVID-19 пациентами, а также некоторые публичные лица. Теперь на получение инъекции будут претендовать остальные медицинские работники и люди с «самым высоким риском инфицирования» и развития заболевания.

Ранее стало известно, что на вакцинацию от коронавируса в ближайший месяц согласился бы только каждый третий украинец. Главной причиной нежелания прививаться среди граждан является недоверие к вакцине, отмечают социологи.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,5 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.