Зеленский посетовал на отсутствие поддержки ЕС с поставками вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на отсутствие поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) с поставками для страны вакцины от коронавируса. При этом он сказал, что не имеет претензий по этому поводу, передает РИА Новости.

Зеленский также прокомментировал сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca. Он считает, что против Украины была совершена «мощная информационная атака».

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Поэтому оснований для приостановления вакцинации в стране нет, сказал Зеленский.

Ранее 18 марта сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 15 053 новых случая инфицирования COVID-19. На этом фоне правительство подняло вопрос о введении локдауна на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице трехнедельный локдаун.

10 марта стало известно, что министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 504 076 человек, 29 253 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 244 190 пациентов.