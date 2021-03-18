На Украине зафиксирован рекордный всплеск числа зараженных коронавирусом

На Украине зафиксирован рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. По состоянию на утро четверга, 18 марта, лабораторно подтверждено 15 053 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его слова приводит «РБК-Украина».

Было госпитализировано 4376 человек, умерли 267 пациентов, 6514 — выздоровели.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Днем ранее сообщалось о 11 833 новых случаях заражения коронавирусом, 16 марта было зафиксировано 9642 новых случая, 15 марта — 6792. На этом фоне в правительстве подняли вопрос о введении локдауна на всей территории страны.

10 марта стало известно, что министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 504 076 человек, 29 253 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 244 190 пациентов.