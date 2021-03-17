На Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

Власти Украины зафиксировали в стране рекордную смертность от коронавируса. Об этом в среду, 17 марта, сообщает Capital.ua.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, за прошедшие сутки умерли 289 пациентов. Это стало максимальным показателем с начала пандемии.

Прежний антирекорд был зарегистрирован 11 декабря 2020 года. Тогда смертность за сутки составила 285 летальных случаев.

Вакцинация на Украине стартовала в конце февраля. В страну доставлен препарат Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Также зарегистрирована китайская вакцина компании Sinovac Biotech.

В 20 европейских странах решили отказаться от вакцины AstraZeneca из-за появления тромбоза у привившихся. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об отсутствии связи между вакцинацией и тромбозом.

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