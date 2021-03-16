Кличко заявил об экстренной ситуации с коронавирусом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об экстренной ситуации с коронавирусом в украинской столице. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, если темпы распространения COVID-19 и количество госпитализаций не сократятся, в Киеве уже через несколько дней могут закончиться свободные места в больницах для пациентов.

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«Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы — более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71 процент людей в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева», — сказал Кличко.

Он добавил, что несмотря на обещания правительства, киевлянам так и не предоставили койки в заведениях Национальной академии наук, Министерства здравоохранения Украины и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 тысяч мест.

13 марта в семи областях Украины и Киеве был превышен допустимый уровень госпитализаций инфицированных коронавирусом. К «красной зоне», с наибольшим числом зараженных и госпитализированных, относятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

24 февраля на Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Украина зарегистрировала китайскую вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 477 190 человек, 28 697 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 232 209 пациентов.