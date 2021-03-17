На Украине назвали условие повторного введения тотального карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал попадание всех регионов страны в «красную зону» распространения коронавируса необходимым условием для повторного введения тотального карантина, пишет «Страна.ua».

По его словам, в настоящее время в разных областях Украины действуют разные карантинные ограничения из-за пандемии: в 11 из них был объявлен «оранжевый» уровень опасности, еще по четыре региона получили получили «красный» и «желтый» маркеры. Премьер также не исключил введения отдельных обязательных ограничений, распространяемых на всю республику, но пообещал, что они не окажут сильного влияния на жизнь граждан.

17 марта на Украине была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 — за сутки врачи констатировали 289 летальных исходов. При этом в рамках кампании по вакцинации, которая началась в стране конце февраля, были привиты чуть более 70 тысяч человек.

Всего коронавирусом на Украине заразились более 1,5 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.