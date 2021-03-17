Украина отчиталась о числе привитых от коронавируса

Украинские медики с начала кампании по вакцинации привили от коронавируса более 70 тысяч человек. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число граждан, получивших хотя бы одну дозу препарата, к 17 марта составило 71 923. «Завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек», — отчитались в министерстве. Отмечается, что за последние сутки от инфекции были привиты чуть менее десяти тысяч украинцев.

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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился низкими темпами вакцинации от коронавируса. По его словам, в среднем украинские медики делают лишь три тысячи инъекций препарата в сутки, тогда как по плану этот показатель должен быть в три-четыре раза выше. «Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации», — сказал Степанов.

Кроме того, стало известно, что более 50 процентов украинских врачей не желают делать себе прививку от коронавируса. Наиболее частые отказы поступают от медиков пожилого возраста.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,5 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.