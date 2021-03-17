На вакцинацию от коронавируса согласился только каждый третий украинец

Только около 33 процентов украинцев согласились бы сделать себе прививку от коронавируса, если бы такая возможность появилась у них в ближайший месяц. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным исследователей, отказались бы от возможности вакцинироваться почти 61 процент жителей страны. Главной причиной их нежелания является недоверие к вакцине, отмечают социологи. Так, более 38 процентов отказавшихся от прививки полагают, что качественным и безопасным не может быть ни один из созданных в мире препаратов от коронавируса, а почти шесть процентов не доверяют препарату Covishield, который в настоящий момент поставляется в страну.

При этом примерно каждый третий респондент заявил, что в его домохозяйстве находится как минимум один переболевший COVID-19 человек, но лишь 16 процентов из всех опрошенных считают, что могут с высокой долей вероятности заразиться инфекцией.

Всего в опросе приняли участие более двух тысяч человек из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Утверждается, что статистическая погрешность исследования не превышает 2,4 процента.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. В свою очередь, к 17 марта в стране вакцину смогли получить чуть более 70 тысяч человек.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,5 миллиона человек. 5 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.